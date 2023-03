Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall am Samstag in Schwendi.

Ulm (ots)

Gegen 07.50 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Opel in Schwendi unterwegs. Von der Dietenheimer Straße kommend, wollte er auf die L259 abbiegen. Da auf der Landesstraße ein Pkw in Richtung Stadtmitte fuhr, hielt der 42-Jährige an. Dies erkannte ein 31-Jähriger zu spät, weshalb er mit seinem Nissan gegen den Astra prallte. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro.

++++++++++++++++0483896

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell