Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreiches Pedelectraining in Wülfrath absolviert - Wülfrath - 2206082

Mettmann (ots)

Am Samstagvormittag, 11. Juni 2022, hatten Experten der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann in Kooperation mit der Verkehrswacht Mettmann zu einem Pedelectraining eingeladen. Nachdem der Termin ursprünglich für den 20. Mai 2022 angedacht und leider wegen Starkregen und einer Sturmwarnung ausgefallen war, trafen sich am Samstagvormittag zahlreiche Interessierte auf dem Vorplatz des "Paul-Ludowigs-Haus" in Wülfrath.

Um 10 Uhr begrüßte Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch, gemeinsam mit Jens Jaraczewski-Kuhlen und Ralf Hühne von der Verkehrswacht Mettmann, interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Parkplatz.

Bei dem zunächst aufgebauten Übungsparcours konnten Fahrmanöver geübt und das richtige Fahrverhalten, dank zahlreicher Expertentipps, intensiviert und erweitert werden.

Anschließend wurde gemeinsam der PanoramaRadweg befahren, auf dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich auf Gefahrensituationen auf dem gemeinsam genutzten Geh- und Radweg hingewiesen und im Hinblick auf das Motto "FAIRkehr" sensibilisiert wurden.

Nach dem circa vierstündigen Training kehrten alle Teilnehmer erfolgreich zum Ausgangspunkt zurück.

Um so vielen Interessierten wie möglich eine Teilnahme an diesem Pedelectraining zu ermöglichen, wird am Freitagnachmittag, 05. August 2022, ein neuer Trainingstermin stattfinden. Eine termingerechte Einladung mit allen Anmeldemodalitäten erfolgt.

