POL-UL: (UL) Ulm - Flucht nach Unfall gescheitert

Dank eines Zeugen konnte die Polizei am Montag den Verursacher eines Unfall ermitteln.

Der Zeuge beobachtete kurz vor 15 Uhr im Grimmelfinger Weg, wie ein Opel gegen ein parkendes Fahrzeug stieß und dieses auf zwei weitere Autos schob. Der Opelfahrer sei anschließend ausgestiegen und geflüchtet, schilderte der Zeuge der Polizei, die er sofort verständigt. Er folgte dem mutmaßlichen Unfallverursacher und gab so der Polizei wertvolle Hinweise, wo der Mann zu finden ist. So war der 33-Jährige schnell ermittelt. Der Mann gab zu, kurz vor dem Unfall stark wirkende Medikamente eingenommen zu haben. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben und wird jetzt angezeigt. Auch wegen der Unfallflucht. Immerhin entstand an den Autos ein Schaden von rund 30.000 Euro. Einen Führerschein hat der 33-Jährige nicht und den Opel soll er unerlaubt benutzt haben. Auch dazu dauern die Ermittlungen der Polizei noch an.

Das Verhalten des Zeugen lobt indes die Polizei. Er habe überlegt gehandelt, Verantwortung übernommen und geholfen, dass die Besitzer der anderen Fahrzeuge nicht auf ihrem Schaden sitzen bleiben. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

