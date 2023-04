Polizei Hagen

POL-HA: Motorradpolizist zieht Mann mit Haftbefehl unter Drogen aus dem Verkehr

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, bemerkte ein Motorradpolizist gegen 14 Uhr einen Ford, der die Potthofstraße in Richtung Bergischer Ring trotz des Durchfahrtverbots befuhr. Anschließend bog er ohne die Nutzung von Fahrtrichtungsanzeigern ab. Der Polizist verfolgte den PKW. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer zunächst nicht. Erst, als der Beamte hupte, hielt der Ford auf Höhe der Kampstraße an. Der 41-jährige Fahrer zitterte und hatte gerötete Augen. Ein Drogentest verlief positiv auf Opiate und Kokain. Der Angehaltene gab zu, noch vor wenigen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Mit Hilfe einer Streifenwagenbesatzung wurde der Mann festgenommen. Der Polizist legte eine Anzeige vor. (hir)

