POL-VIE: Nettetal-Lobberich: 67-Jähriger verstirbt bei Fahrradfahrt

Grefrath-Mülhausen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben ein oder mehrere Unbekannte in einen Discounter an der Hauptstraße in Mülhausen eingebrochen. Das Geschäft war am Montagabend gegen 21.15 Uhr verschlossen worden, am Dienstag um kurz vor 6 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Einbruch. Der oder die Täter hatten augenscheinlich mit Gewalt die Schiebetüren beschädigt und waren so in den Geschäftsraum ...

