POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Mercedes C-Klasse entwendet

Viersen (ots) - Am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr bemerkte ein Anwohner der Kanalstraße in Viersen eine Rauchentwicklung in seinem nicht frei zugänglichen Garten. Dort standen drei hohe Koniferen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein absichtliches Anzünden kann nicht ausgeschlossen werden, deshalb ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kanalstraße im ...

