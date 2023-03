Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Werkzeug aus Scheune entwendet

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (15. März 2023), 19:00Uhr bis Donnerstag (16. März 2023), 10:00 Uhr, kam es Emmerich an der Netterdensche Straße in Emmerich, Kleve zu einem Einbruch in eine Scheune. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über das Aufhebeln einer Türe, Zutritt zum Gebäude und entwendeten eine Flex. Nach der Tat entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

