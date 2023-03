Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Katalysator entfernt und gestohlen

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montagvormittag und Mittwochabend (15. März 2023) den Katalysator eines VW Beetle abgetrennt, der auf der Bahnhofstraße geparkt war. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeugteil und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

