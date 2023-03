Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Haldern - Trickdiebe unterwegs

Alte Masche immer noch erfolgreich

Rees-Haldern (ots)

Die Masche der Trickdiebe ist bekannt, doch leider weiterhin erfolgreich. Am Mittwoch (16. März 2023) gegen 15:15 Uhr gaben sich Trickdiebe auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Klosterstraße in Haldern als Spendensammler aus. Sie baten eine Seniorin unter Vorhalt einer Sammelliste um eine Spende für einen vorgetäuschten Zweck. Mit Kleingeld gaben sich die Unbekannten nicht zufrieden, sondern fragten explizit nach Scheingeld. Eine andere Kundin kam der Seniorin zu Hilfe und klärte sie über den versuchten Trickdiebstahl auf, so dass kein Schaden entstand. Die Trickdiebe entfernten sich mit einem Opel Astra. Das Kennzeichen ist bekannt.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Vorgehensweise der Täter oft wie folgt abläuft: Während die angesprochene Person Spendengeld in der Hand hält, lenken die Täter oder Täterinnen den Besitzer der Geldbörse mit einem Zettel ab und entwenden unbemerkt Geldscheine aus dem Portemonnaie. Den Diebstahl bemerkt das Opfer erst später. Die Polizei rät, das Portemonnaie nicht beiläufig im Beisein anderer zu öffnen. Wer manchmal etwas spenden möchte, steckt sich besser Kleingeld in die Jackentasche. (ms)

