Kranenburg - Farbschmierereien entlang der Europaradbahn

Kleve / Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (15. März 2023) gegen 18:15 Uhr meldete ein Zeuge Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an Kilometersteinen, Laternen und Schildern entlang der alten Bahntrasse zwischen Kleve und Kranenburg. Unter anderem wurden zwei Hakenkreuze festgestellt. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Die Graffitis mit verfassungsfeindlichen Symbolen wurden unkenntlich gemacht. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen geben Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (ms)

