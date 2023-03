Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht: VW Polo beschädigt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Sonntag (12. März 2023) kam es zwischen 19:15 Uhr und 20:25 Uhr auf einem Restaurantparkplatz an der Klever Straße in Kerken, zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter weißer VW Polo wurde, vermutlich durch die Türe eines anderen Fahrzeugs, an der Beifahrertüre beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell