Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (14. März 2023) kam es zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Krankenhausparkplatz in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz, welcher sich zwischen der Agnetenstraße und der Willibrodstraße befindet, wurde eine graue Mercedes E-Klasse beschädigt. Der 48-jährige Halter des Wagens musste Beschädigungen an der linken Seite der Frontschürze seines Fahrzeugs feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

