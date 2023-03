Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Gartenhaus

Werkzeug und Radio entwendet

Straelen-Auel (ots)

Im Zeitraum von Montag (13. März 2023), 18:45 Uhr und Dienstag (14. März 2023), 08:00 Uhr, kam es am Laersweg, zu einem Einbuch in eine Gartenhütte. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Garten und hebelten dort die Türe des Gartenhäuschens auf. Im Anschluss durchsuchten Sie das Gartenhäuschen und entwendeten einen Winkelschleifer sowie ein Kofferradio. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

