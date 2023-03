Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Seitenscheibe eingeschlagen: Tablet Computer aus Kfz entwendet

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Montag (13. März 2023), 23:30 Uhr und Dienstag (14. März 2023), 07:30 Uhr, kam es an der Worcester Straße in Kleve, zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Ein oder mehrere unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertüre eines grauen Seat Leon ein, entwendeten einen Tablet Computer und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Personen, welche Aussagen zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)

