Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Zwei Einbrüche, zwei Versuche

Wachtendonk-Wankum (ots)

Unbekannte Täter waren zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (15. März 2023) auf Diebestour in Wankum unterwegs. Auf der Straße Martinsplatz wurde das Fenster eines Kindergartens aufgehebelt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Beute. Sie entwendeten zwei Tablets und eine Kamera. Auf der Straße Schulhof stiegen die Täter ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eines Jugendtreffs ein. Auch hier wurden mehrere Räume durchwühlt, Angaben zur genauen Beute waren jedoch noch nicht möglich. Erfolglos blieben die Täter hingegen bei dem Versuch, die Eingangstür einer nahegelegenen Schule auf derselben Straße aufzuhebeln. Ebenso auf der Landfriedensstraße: Hier gelang es den Tätern nicht, in ein Firmengebäude einzudringen. Frische Hebelmarken an der Eingangstür bezeugen aber den Versuch. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

