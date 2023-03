Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Krefeld und Kleve: Rees: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger festgenommen

Rees (ots)

Am Mittwochabend (15. März 2023) gegen 20:35 Uhr wurde durch Passanten eine um Hilfe rufende Frau (23 Jahre alt) mit blutenden Stich- und Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Rees angetroffen. Der Frau war es zuvor noch selbst gelungen, den Notruf zu verständigen. Sie wurde anschließend aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Akute Lebensgefahr besteht nicht. Der von der Verletzten als Täter benannte 35-Jährige Ex-Lebensgefährte konnte in seiner Wohnung in Kalkar festgenommen werden. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorgeführt. Die Frau war offenbar zuvor in ihrem stehenden Pkw angegriffen worden. Der Pkw befand sich zu diesem Zeitpunkt, etwa gegen 20:30 Uhr, auf dem Standstreifen des Zubringers von der Appeldorner Straße auf die Bundesstraße 67.

Während der Tatausführung sollen mehrere, offenbar unbeteiligte Pkw, die Örtlichkeit passiert haben. Insbesondere diese, aber auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02821/5040 in Verbindung zu setzen.

Eine Mordkommission, bestehend aus Beamten des PP Krefeld und der Polizei Kleve, hat die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen.

