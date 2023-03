Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diesel aus LKW-Tank gezapft

Wachtendonk-Wankum (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (16. März 2023) Kraftstoff aus dem Tank eines LKW gezapft, der auf dem Rastplatz Tomm Heide an der A40 abgestellt war. Zwischen 03:00 und 12:00 Uhr machten sie sich an dem Tank zu schaffen und entwendeten ca. 100 Liter Diesel. Dann flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

