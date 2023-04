Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Einbruch in Discounter

Grefrath-Mülhausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben ein oder mehrere Unbekannte in einen Discounter an der Hauptstraße in Mülhausen eingebrochen.

Das Geschäft war am Montagabend gegen 21.15 Uhr verschlossen worden, am Dienstag um kurz vor 6 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Einbruch. Der oder die Täter hatten augenscheinlich mit Gewalt die Schiebetüren beschädigt und waren so in den Geschäftsraum gelangt.

Im Geschäft brachen Sie das Zigarettenregal auf. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Kreuzung B509/Hauptstraße in Mülhausen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das KK2. /hei (313)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell