POL-UN: Kamen - Mann mit Messer in Zug sorgt für Polizeieinsatz

Kamen (ots) - Wie bereits polizeilich berichtet, sind bei einem Brand am 23. Januar 2023 in einer Wohneinrichtung am Pröbstingholz in Kamen ein 43-Jähriger und ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 22-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Montag (30.01.2023) ist der Mann verstorben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur ...

