Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Bike-Diebstähle vereitelt, ein Täter festgenommen

Willich-Schiefbahn (ots)

Am frühen Samstagmorgen war eine Streife der Polizei im Rahmen eines anderen Einsatzes auf der Hochstraße in Willich-Schiefbahn unterwegs. Hierbei fielen den Beamten zwei verdächtige Personen auf, die unvermittelt flüchteten, als sie kontrolliert werden sollten. Während der kurzen fußläufigen Flucht wurde durch eine der Personen Pfefferspray gegen einen der Beamten eingesetzt, welcher hierdurch verletzt wurde. Dennoch konnte der 42-jährige Verdächtige, trotz des Angriffs auf die Beamten, vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten schließlich im Umfeld des nahegelegenen Edeka-Marktes einen Transporter fest, welcher mutmaßlich aus Polen stammt und an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. Bei, bzw. in diesem Transporter wurden mehrere hochwertige E-Bikes aufgefunden, die im weiteren Verlauf einem soeben stattgefundenen Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Hochstraße zugeordnet werden konnten. Der zweite Täter ist zur Zeit noch flüchtig. Sollten Sie am frühen Samstagmorgen im Bereich der Hochstraße etwas verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0./Ren (323)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell