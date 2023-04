Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal - Waldniel: Radfahrer kommt aus freigegebener Einbahnstraße und kollidiert mit einem Autofahrer

Schwalmtal - Waldniel (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer aus Schwalmtal und ein 33-jähriger Schwalmtaler Autofahrer kollidierten am Donnerstagabend um 20.00 Uhr an der Kreuzung Dülkener Straße und Neustraße in Waldniel. Der Autofahrer fuhr auf der Dülkener Straße in Richtung Lange Straße. Der 16-Jährige fuhr, kommend von der Amerner Straße, auf der Neustraße in Richtung des Kreuzungsbereiches. Die Neustraße ist eine Einbahnstraße, die in der Fahrtrichtung des Jungen für Radfahrer jedoch freigegeben ist.

Im Kreuzungsbereich ging der Autofahrer nach eigenen Angaben davon aus, dass von rechts niemand kommen kann und fuhr über die Kreuzung hinweg. Der von rechts kommende Radfahrer fuhr anschließend in das Auto des 33-Jährigen, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei möchte hier aufklären: Auch an einer, wie in diesem Vorfall freigegebenen Einbahnstraße, gilt der Grundsatz aus Paragraf 8, Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO), dass Vorfahrt hat, wer von rechts kommt. Radfahrer, die in entgegengesetzter Richtung auf einer für sie freigegeben Einbahnstraße fahren, gilt: Einem von rechts kommenden Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Gleichzeitig bedeutet das, dass Verkehrsteilnehmer, den aus der Einbahnstraße kommenden Radfahrern, nach der Regel 'rechts vor links', die Vorfahrt gewähren müssen./cb (332)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell