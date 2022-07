Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (308/2022) "Truck Parking" ist Thema bei Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen am kommenden Mittwoch

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Fahrer und Fahrzeug sicher unterbringen bei Parkplatzmangel? Das Fehlen sicherer LKW-Parkplätze ist ein Problem, das uns alle angeht. Jährlich kommt es bundesweit zu immensen Schäden u. a. durch Ladungsdiebstähle. Auch an der A 7 werden immer wieder Taten verzeichnet. Das innovative System "Truck Parking" soll Abhilfe schaffen, die damit einhergehende Verbesserung der Arbeitsbedingungen außerdem für mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden sorgen.

Wie "Truck Parking" genau technisch funktioniert und was alles an Serviceleistungen angeboten wird, ist Thema beim Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen am kommenden Mittwoch (27.07.22).

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

