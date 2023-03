Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufruf durch wildes Plakatieren

Jena (ots)

Zu einem Marsch am kommenden Samstag, welcher im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Fußballspiel steht, riefen in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte in Jena auf. Wie ein Zeuge gegen 21:15 Uhr der Polizei mitteilte, konnte er drei schwarz gekleidete Personen dabei beobachten, wie diese diverse Plakate an Hausfassaden und Stromkästen entlang der Carl-Zeiß-Straße aufbrachten. Laut dem Mitteiler haben die Unbekannten weitere Plakate und einen Kleisterbeutel bei sich und bewegen sich in Richtung Bachstraße. Durch die eingesetzten Kräfte konnten zwar keine Personen, aber dafür die beschriebenen Plakate festgestellt und rückstandslos entfernt werden. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt du an die zuständige Stadt weitergeleitet.

