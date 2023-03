Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl endet im Gewahrsam

Jena (ots)

Auf frischer Tat wurde am Dienstagmittag ein georgischer Staatsbürger beim Diebstahl erwischt. Der 47-Jährige bediente sich in einer Drogerie Unterm Markt in Jena und steckte Hygieneprodukte im Wert von über 200 Euro in seine Tasche. Aufgeflogen ist der Langfinger, als die Alarmanlage im Kassenbereich anschlug. Der Georgier hatte sich Rasierklingen und Zahnbürstenaufsätze unter die Oberbekleidung gesteckt und anschließend versucht den Markt unbemerkt zu verlassen. Wie sich herausstellte, war der Mann kein unbeschriebenes Blatt, denn bereits in Niedersachsen ist der 47-Jährige, ohne festen Wohnsitz, wegen illegaler Einreise und mehrfachen Diebstahls bekannt. Aus diesem Grund wurde der Dieb vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft und die Ausländerbehörde wird nun geprüft, wie es mit dem Langfinger weitergehen wird.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell