LPI-J: Verfolgungsfahrt durch Stadt und Land

Weimar (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen drangen ein oder mehrere unbekannte Personen in ein Mehrfamilienhaus in der Bauhausstraße ein. Nachdem er oder sie sich hier Zugang zu den Kellerräumen verschafft hatte, wurden aus einem der Kellerabteile zwei Mountainbikes im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro entwendet. Auch dass diese separat angeschlossen waren, hinderte den oder die Täter nicht an dem Diebstahl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

