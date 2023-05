Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Horath (ots)

In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 2023 kam es gegen 03:20 Uhr in der Bergstraße in Horath zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Zur Tatzeit hörte die Bewohnerin des Hauses ein lautes Geräusch. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass dieses Geräusch von einem umfallenden Blumenkübel vor dem Haus stammte. Weiterhin versuchten der oder die bislang unbekannte Täter, durch Hebelbewegungen an der Haustür und einem Rollladen ins Hausinnere zu gelangen, was jedoch fehlschlug. Auch im rückwärtigen Bereich des Hauses hielten sich der oder die Täter auf, setzten dort jedoch nicht mehr zu einem Einbruchversuch an. Möglicherweise nahmen sie die dort angebrachte Überwachungskamera wahr und ließen von ihrem Vorhaben ab.

Durch die Öffnungsversuche der Tür und des Rollladens entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Vorabend der Tat oder im Tatzeitraum in der Ortslage Horath geben können.

