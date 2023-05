Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der PI Trier

Trier (ots)

Das zurückliegende Wochenende vom 05.05. bis zum 08.05.2023 bedeutete für die Beamten der Polizeiinspektion Trier mit knapp 190 abzuarbeitenden Einsatzanlässen ein leicht überdurchschnittliches Arbeitsaufkommen. Bei angenehmen Temperaturen zog es eine Vielzahl an Personen tagsüber als auch nachts ins Stadtgebiet, wo sich verschiedene Veranstaltungen starker Besucherzahlen erfreuten.

Neben einzelnen Auseinandersetzungen in den diversen Tanzlokalen, beschäftigte die Polizei vor allem der Fall einer verletzten Person im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke (s. Pressemeldung vom 06.05.2023, 02.44 Uhr: Zeugenaufruf - Person mit Stichverletzung). Die Ermittlungen dazu werden aktuell mit hohem Einsatz betrieben, um den bis dato unklaren Sachverhalt aufklären zu können.

Daneben verzeichnete die PI Trier eine Zunahme von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Allein am vergangenen Wochenende wurden insgesamt acht Strafanzeigen in diesem Zusammenhang aufgenommen. Die Taten verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet und scheinen in keinem direkten Kontext zueinander zu stehen. So wurden Reifen zerstochen, Außenspiegel abgetreten, Scheiben eingeschlagen und Karosserien zerkratzt. In einem Fall konnte zwar ein Tatverdächtiger ermittelt werden, allerdings dürfte dieser nicht für alle Taten verantwortlich sein. Die weiteren Ermittlungen gestalten sich aufgrund mangelnder Spuren- und Zeugenlage schwierig. Personen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder gar selbst Opfer von Fahrzeugvandalismus geworden sind, werden daher gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651/97795210 in Verbindung zu setzen.

