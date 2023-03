Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen international Gesuchten fest

Dortmund - Eschweiler (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (07. März) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Reisenden. Nach dem Mann wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Gegen 14 Uhr wurde ein 33-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad/ Serbien vorstellig. Recherchen ergaben, dass der serbische Staatsangehörige aufgrund eines internationalen Haftbefehls gesucht wurde.

Serbien hatte den Mann zur Fahndung ausgeschrieben, da er in Verdacht steht, gewerbs- und bandenmäßig eine Vielzahl von Personen nach Ungarn und Kroatien geschleust zu haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamm ordnete die Festnahme des Gesuchten an. Dieser gab an, dass ihm der Haftbefehl bekannt sei und er seine Haftstrafe in Serbien antreten wollen würde. Bundespolizisten führten den Mann aus Eschweiler einem Haftrichter vor und brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

