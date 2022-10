POL-EL: Freren - 21-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Uelsen (ots) - Gestern Abend gegen 18.34 Uhr kam es in Uelsen in der Itterbecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger fuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße An der Reiterhalle in Richtung Itterbecker Straße und übersah beim Abbiegen nach links, die von links kommende vorfahrtsberechtigte 19-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad, welche die Itterbecker Straße in Richtung Itterbeck fuhr. Daraufhin kam es zum ...

