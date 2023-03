Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffitisprayer auf frischer Tat angetroffen - Bundespolizei verhaftet Tatverdächtigen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 23:40 Uhr, einen Graffitisprayer am Haltepunkt Kohlscheid auf frischer Tat antreffen.

Aufmerksam wurden die Beamten auf den 34-jährigen Deutschen, da dieser versuchte, sich zügig fußläufig vom Haltepunkt Kohlscheid zu entfernen, nachdem er die Streife erblickte. Er trug zu diesem Zeitpunkt einen Stoffbeutel bei sich.

Kurze Zeit später konnten die Beamten ihn anhalten und kontrollieren. Nach seinem Aufenthaltsgrund am Haltepunkt befragt, gab er an, spazieren zu gehen. Beim Abstellen des von ihm mitgeführten Stoffbeutels konnten die Beamten das typische "Klackern" von Spraydosen wahrnehmen. Eine Nachschau bestätigte den Verdacht sehr schnell. Insgesamt führte er 9 Spraydosen mit verschiedenen Farbtönen, sowie weiteres szenetypisches Equipment mit sich.

Bei der folgenden Absuche konnte am Haltepunkt ein ca. 3 qm frisches Graffiti aufgefunden werden, welches in den selben Farben wie die beschlagnahmten Spraydosen besprüht war.

Der Beschuldigte muss sich nun strafrechtlich wegen der Sachbeschädigung verantworten. Des Weiteren wird die Deutsche Bahn AG Schadenersatzansprüche gegen ihn geltend machen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell