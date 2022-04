Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: Seit fast 10 Jahren ohne Führerschein Auto gefahren

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Donnerstagmittag auf der A 6 bei St. Leon-Rot einen 55-jährigen Autofahrer, der seit fast 10 Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem Jeep auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Die Beamten stoppten das Fahrzeug am Autobahnkreuz Walldorf und unterzogen das Fahrzeug und den Fahrer einer Kontrolle. Dabei konnte sich lediglich mit einer italienischen Fahrerlaubnis ausweisen. Diese entpuppte sich jedoch nach einer eingehenden Überprüfung als Totalfälschung. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle der Autobahnpolizei nach Walldorf gebracht, so seine Identität eindeutig festgestellt werden konnte. Eine weitere Überprüfung ergab, dass bereits im Jahr 2012 eine Führerscheinsperre gegen den 55-Jährigen verhängt worden war.

Gegen den 55-jährigen Jeep-Fahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt. Der gefälschte Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell