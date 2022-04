Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Geldbörse aus Hosentasche gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am frühen Freitagmorgen einem 33-jährigen Mann im Stadtteil Jungbusch die Geldbörse aus der Hosentasche. Der 33-Jährige traf kurz nach vier Uhr in der Werftstraße auf den Unbekannten, der sich ihm als Alex vorstellte. Hierbei entwendete der Unbekannte dem Geschädigten zunächst unbemerkt den Geldbeutel aus dessen Gesäßtasche der Hose. Anschließend flüchtete er in Richtung Jungbuschbrücke.

Der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben: - Dunkle Hautfarbe - Gelockte Haare - Schlanke Statur - Gepflegtes Äußeres - Sprach gebrochen Deutsch - Bekleidet mit beigem oder weißem Hemd und blauer Jacke

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

