Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag Abend, 04.03.22., zwischen 21 und 22 Uhr wurde der Pkw, VW Touran, Farbe schwarz, eines 24-jährigen Mannes aus der VG Betzdorf durch unbekannte Täter in der Wilhelmstraße in Betzdorf mutwillig beschädigt. Während der Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers wurde an dessen Fahrzeug der rechte Außenspiegel und die rechte, hintere Tür zerkratzt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Betzdorf hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02741 926-0.

