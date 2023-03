BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in der Regionalbahn RB 64

Hagen (ots) - Am Montagnachmittag (06. März) kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte per Haftbefehl nach ihm. Gegen 13:40 Uhr hielten Bundespolizisten am Eingang des Hauptbahnhofs Hagen einen Polizeibekannten an. Die Beamten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Hagen nach dem 53-Jährigen fahnden ließ. ...

