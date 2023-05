Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Räuberischer Diebstahl

Trier-Ehrang (ots)

In der Nacht vom 28.04.2023 auf den 29.04.2023 kam es zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Anwohners im Bereich Trier OT Ehrang. Die noch unbekannte Tatverdächtige nahm zu ihrem Opfer zunächst Kontakt über eine Social-Media Plattform auf. Bei einem abendlichen Treffen in der Wohnung des Opfers schlich sie sich in dessen Schlafzimmer und entwendete Schmuck im Wert von insgesamt ca. 40.000 Euro. Dabei handelte es sich um mehrere goldene Ringe und mehrere Uhren. Die flüchtende Täterin wurde gegen 01:30 Uhr von dem Opfer im Bereich der Merowingerstraße, Laufrichtung Allemannenstraße verfolgt. Um ihr Diebesgut zu sichern, schrie die Täterin laut um Hilfe und gab vor angegriffen zu werden. Schließlich schlug das Opfer mit einem harten Gegenstand zu Boden und konnte ihre Flucht fortsetzen. Der Geschädigte schaffte es sich aufzuraffen, ein weiteres Mal die Beschuldigte einzuholen und festzuhalten. Sie händigte ihm daraufhin eine der Uhren aus, riss sich wieder los und flüchtete endgültig mit dem übrigen Diebesgut. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Fluchtweg der Täterin machen können. Diese wird wie folgt beschrieben: Größe: ca. 1.65 m Statur: kräftig Alter: ca. 40 Jahre alt Teint: Teint Haarwuchs: Schwarzes schulterlanges Haar mit Pony Kleidung: schwarze Hose, schwarzer Pullover Mundart: deutsch, sie sprach auch polnisch Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täterin im Bereich Merowingerstraße von weiteren Mittätern mit einem PKW abgeholt wurde oder sie sich ein Taxi bestellte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

