Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend erstatte eine 46-jährige Dame bei der Polizei Anzeige, weil ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Die Frau hielt sich gerade im Krankenhaus auf und ließ aufgrund eines Telefonats ihre Handtasche zwischen 15 Uhr und 16 Uhr im Wartebereich des Besuchereingangs der Station 1/4 unbeaufsichtigt liegen. Bei der Rückkehr zu ihrer Tasche stellte die Frau fest, dass der Geldbeutel fehlte. In diesem befand sich neben ihren Papieren, auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell