Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrofahrräder entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gleich drei E-Bikes entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen nachdem sie widerrechtlich in die Garage eines Mehrfamilienhauses in der Karolinenstraße eingedrungen sind. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein Mountainbike Attain SL in der Farb Grün, ein Cube Stereo 120 Pro in der Farbe Weiß sowie ein Cube Stereo Hybrid 120 Race 625. Neben dem Beuteschaden von ungefähr 8.000 Euro verursachten der oder die Täter einen Sachschaden von 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen dem 25. Februar, 18.15 Uhr und gestern, 08.15 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0053249/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell