LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Eisenach (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden in Eisenach mehrere E-Bikes entwendet. In der Nacht vom 24.02.2023 auf den 25.02.2023 entwendeten Unbekannte ein am Bahnhof angeschlossenes E-Bike eines 14-Jährigen. Das orangefarbene Fahrrad hat einen Wert von 5300 Euro. Am 26.02.2023 wurde festgestellt, dass aus einem Mehrfamilienhaus in der Karolinenstraße aus einem Keller ein E-Bike und zwei hochwertige Mountainbikes (u.a. Cube Stereo 120 pro Farbe Skyblue/white, Cube ...

mehr