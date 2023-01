Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht (Neu)

Hildesheim (ots)

Giesen. Am Donnerstag den 12.01.2023 kam es in der Zeit von 07:50 Uhr bis 09:05 Uhr,in der Ortschaft Giesen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug auf der Rathausstraße aus Rtg. Hasede in Rtg. Emmerke gefahren. Hierbei touchierte er einen Pkw Fiat, welcher am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkt war. Es entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne den Pflichten eines Fahrzeugführers nach Verkehrsunfall nachzukommen. Wer zu dieser Zeit auf der o.g. Straße unterwegs war und Hinweise zu dem verursachenden Pkw oder dessen Fahrer/in geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

