Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto landet im Graben, Fahrer flüchtet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

ORTSHAUSEN (bf). Am späten Abend des 11.01.2022, gegen 22:30 Uhr, meldeten aufmerksame Autofahrer auf der L497 zwischen Ortshausen und Bornum am Harz einen unbeleuchteten Pkw, der am rechten Fahrbahnrand im Graben stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die L497 aus Richtung Ortshausen kommend in Richtung Bornum am Harz. Auf gerader Strecke kam er aus noch nicht geklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrbahnrand beschädigte er einen Leitpfosten und einen Grenzstein, bevor er schließlich im Graben zum Stehen kam. Der Pkw wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern.

In dieser Angelegenheit bittet die Polizei Bad Salzdetfurth Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell