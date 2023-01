POL-HI: Unbekannter Mann entblößt sich vor Wohnungsfenster

Hildesheim (ots) - ORTSHAUSEN (bf). Am späten Abend des 11.01.2022, gegen 22:30 Uhr, meldeten aufmerksame Autofahrer auf der L497 zwischen Ortshausen und Bornum am Harz einen unbeleuchteten Pkw, der am rechten Fahrbahnrand im Graben stand. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die L497 aus Richtung Ortshausen kommend in Richtung Bornum am Harz. Auf gerader Strecke kam er aus noch nicht ...

