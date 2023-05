Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Schockanruf 20.000 Euro erbeutet

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots)

Mit einem "Schockanruf" haben am Mittwoch Betrüger Schmuck im Wert von über 20.000 Euro von einer 55-jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde erbeutet.

Mit weinender Stimme gab sich eine Frau am Telefon als Tochter der 55-Jährigen aus. Angeblich habe sie bei einem Unfall einen 17-jährigen Jungen tödlich verletzt. Dann wurde das Gespräch an einen vermeintlichen Polizeibeamten aus Frankfurt übergeben, der eine Kaution über 130.000 Euro forderte. Mit dem Geld könne die Verhaftung der angeblichen Tochter verhindert werden. Weil die 55-Jährige angab, nicht so viel Bargeld zu haben, fragte der "Polizist" nach Schmuck. Die Betrüger schickten eine Frau, die angeblich vom Amtsgericht kam, zu der Wohnanschrift ihres Opfers. Dort übergab die 55-Jährige der Abholerin den hochwertigen Schmuck. Im Anschluss versuchten die Betrüger, sie zu weiteren Zahlungen zu überreden. Die 55-Jährige begab sich daraufhin zur Kriminalpolizei in Kaiserslautern. Hier flog der Betrug auf.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer erkennt die Abholerin des Schmucks wieder? Sie dürfte zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Die Verdächtige ist circa 1,65 Meter groß. Sie hatte dunkles, krauses Haar, das zu einem Knoten zusammengebunden war. Die Unbekannte war mit einer Jeanshose, einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Base-Cap bekleidet. Dazu trug sie Sneaker der Marke Nike mit einer dicken, transparenten Sohle. An den Fingern trug sie Gelnägel in Perlmuttfarben. Das Gesicht war durch eine FFP2-Maske verdeckt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell