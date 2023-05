Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Adolfstraße ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen in der Küche eines Bewohners, während dieser sein Abendessen zubereitete. Der Mann versuchte zunächst das Feuer selbstständig zu löschen, als dies misslang, verständigte er die Feuerwehr und die weiteren Bewohner des Hauses. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf vor Ort ein und konnten den Brand schnell löschen. Ein Gebäudeschaden konnte dadurch verhindert werden. Allerdings war die Wohnung beschädigt und der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich Verpackungsmaterial, welches auf dem Herd lag, entzündet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

