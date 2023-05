POL-PPWP: Motorradfahrer schwer verletzt

Queidersbach/Linden (ots) - Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis war am Mittwochnachmittag mit seinem Mofa am Wasgau-Markt in Queidersbach unterwegs. Nachdem er dort eine Flasche Korn erworben und diese direkt verzehrt hatte, setzte er sich auf sein Gefährt und fuhr nach Hause. Dieser Umstand wurde durch aufmerksame Bürger beobachtet und die Polizei verständigt. Die Halteranschrift in Linden wurde aufgesucht und der Fahrzeugführer ermittelt. Ein durchgeführter ...

mehr