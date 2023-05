POL-PPWP: Alkoholisiert auf Mofa

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in der Friedrichstraße Nägel ausgelegt. Ein Zeuge verständigte in der Nacht zu Mittwoch die Polizei, nachdem er eine ganze Reihe von Nägeln am Fahrbahnrand entdeckt hatte. Die ausgerückte Streife stellte vor Ort im öffentlichen Verkehrsraum zwischen Bordstein und Fahrbahn zahlreiche etwa 13 Zentimeter lange Nägel fest, die mit dem Kopf in die Erde gesteckt waren, so ...

mehr