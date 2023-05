Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nägel ausgelegt, um Fahrzeuge zu beschädigen?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Friedrichstraße Nägel ausgelegt. Ein Zeuge verständigte in der Nacht zu Mittwoch die Polizei, nachdem er eine ganze Reihe von Nägeln am Fahrbahnrand entdeckt hatte.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort im öffentlichen Verkehrsraum zwischen Bordstein und Fahrbahn zahlreiche etwa 13 Zentimeter lange Nägel fest, die mit dem Kopf in die Erde gesteckt waren, so dass die Spitze nach oben ragte. Auch in einer Hofeinfahrt steckten Nägel in den Rillen zwischen den Steinen.

Es besteht der Verdacht, dass hier jemand ganz bewusst versuchte, passierende Fahrzeuge zu beschädigen. Offenbar wurde der Versuch aber rechtzeitig entdeckt, bevor jemand zu Schaden kam.

Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, die gesehen haben, wer die Nägel auslegte, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |cri

