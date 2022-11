Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall auf dem Bühl - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin meldete der Polizei am Dienstag, 08.11.2022, einen Verkehrsunfall in der Bühlstraße. Bei einer Nachschau konnte das wohl von ihr beschädigte Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Die 55-Jährige sei gegen 10.40 Uhr von der Hüsinger Straße kommend in die Bühlstraße eingebogen und bergwärts Richtung Alemannenweg gefahren. Aufgrund eines entgegenkommenden Omnibusses sei es eng geworden und sie habe dabei einen am Fahrbahnrand geparkten roten Pkw gestreift. Die 55-Jährige war mit einem SUV, Marke Nissan Qashqai, unterwegs. Der Sachschaden an ihrem SUV wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun den Besitzer des geschädigten roten Pkw. Der Besitzer, oder Personen welche Hinweise zu dem Besitzer geben können, möge/n sich bitte bei der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell