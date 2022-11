Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht vor Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 12.10 Uhr, wurde in der Gartenstraße, auf einem Parkplatz vor einer Apotheke, ein weißer Toyota Corolla am linken Fahrzeugheck beschädigt. Nach Sachlage streifte beim Ein- oder Ausparken ein unbekannter Fahrzeugführer den Toyota Corolla. Am Toyota entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

