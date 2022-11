Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht - Pickup beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 04.11.2022, ist ein Pickup in Lauchringen beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war ein anderes Fahrzeug gegen den Pickup gestoßen und hatte dabei ein Sachschaden von rund 3500 Euro an diesem verursacht. Der Verursacher flüchtete. Der Pritschenwagen war am Donnerstagabend, ab 22:00 Uhr, beim Sportplatz und danach in der Holzäckerstraße geparkt. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell