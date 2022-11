Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - ein Schwer- und ein Leichtverletzter - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 08.11.2022, sind auf der B 314 in Höhe Wutöschingen drei Fahrzeuge kollidiert, zwei Personen wurden verletzt. Gegen 15:10 Uhr war ein in Fahrtrichtung Eggingen fahrender 83-jähriger Jaguar-Fahrer einem dort vor der Ampel verkehrsbedingt haltenden 59 Jahre alten VW-Fahrer aufgefahren. Der VW wurde wiederum auf einen davorstehenden BMW geschoben. Der Jaguar-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Am Jaguar und am VW entstanden Totalschäden von insgesamt ca. 15000 Euro. Am BMW wurde ein Sachschaden von ca. 2000 Euro verursacht. Die Bundesstraße war kurzfristig während den Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt neun Fahrzeuge von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber.

